В Ульяновске может появиться алюминиевый мост
13:05 21.12.2017
В Ульяновской области может быть реализован ряд проектов с использованием алюминия. Возможности применения крылатого металла в строительстве были представлены в докладе Алюминиевой ассоциации, который был сделан на рабочем совещании регионального Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта. В совещании приняли участие глава министерства Дмитрий Вавилин, руководители регионального дорожного хозяйства, городского хозяйства, заказчики, проектировщики.
По итогам совещания профильным организациям было поручено проработать и провести все необходимые расчеты по возможности строительства и эксплуатации в Ульяновске надземного пешеходного перехода из алюминия. «В этом регионе достаточно большое количество мостов, в том числе требующих ремонта или полной реконструкции. Уверен, что мосты из алюминия могут стать достойной заменой нынешним железобетонным и стальным конструкциям на долгие десятилетия», – заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.
Василий Столбунов
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