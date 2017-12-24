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Новости

В Ульяновске может появиться алюминиевый мост

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13:05 21.12.2017

В Ульяновской области может быть реализован ряд проектов с использованием алюминия. Возможности применения крылатого металла в строительстве были представлены в докладе Алюминиевой ассоциации, который был сделан на рабочем совещании регионального Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта. В совещании приняли участие глава министерства Дмитрий Вавилин, руководители регионального дорожного хозяйства, городского хозяйства, заказчики, проектировщики. 

По итогам совещания профильным организациям было поручено проработать и провести все необходимые расчеты по возможности строительства и эксплуатации в Ульяновске надземного пешеходного перехода из алюминия. «В этом регионе достаточно большое количество мостов, в том числе требующих ремонта или полной реконструкции. Уверен, что мосты из алюминия могут стать достойной заменой нынешним железобетонным и стальным конструкциям на долгие десятилетия», – заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко

Василий Столбунов 

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