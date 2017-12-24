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В особую роль русского народа верят 64% жителей страны

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14:00 21.12.2017 Источник: REGNUM

В России значительно выросло количество граждан, уверенных в особой исторической роли русского народа. Так, если в 1992 году так считали 12% граждан, то в 2017 году их число увеличилось до 64%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром». Стоит отметить, что количество уверенных в силе русского народа в 2017 году стало рекордным за всю новейшую историю страны.

Ощущают гордость за свою страну 67% граждан (53% в 2013 году). Не ощущают гордости 26% опрошенных (в 2013 году — 40%) За 15 лет снизилось количество российских граждан, считающих, что русский народ такой же, как и другие: с 80% до 32%. Россия должна сохранить за собой роль великой державы, в этом уверены 82% опрошенных. 13% придерживаются противоположного мнения. В 2016 году доля сторонников первого ответа составляла 76%, второго — 17%.

Эмоциональное восприятие своего сообщества связывается в первую очередь с «историей» (46%). На втором месте располагается локальная идентичность — «место, где я родился и вырос» (39%). На третьем — территориальная идентичность («наша земля, территория, на которой мы живем»).

Опрос проводился 24−28 ноября в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Опрошены 1600 человек.  ИА REGNUM

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