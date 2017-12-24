Алюминиевая ассоциация России присоединилась к Aluminium Stewardship Initiative
14:32 21.12.2017
Алюминиевая ассоциация России стала членом международной некоммерческой организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI), которая занимается разработкой и внедрением в алюминиевой отрасли стандартов в сфере снижения негативного влияния на окружающую среду и ответственного и открытого ведения бизнеса. Стандарты охватывают все сферы производства: добычу сырья, выпуск глинозема и первичного алюминия, изготовление полуфабрикатов и конечных изделий, их использование и утилизацию. Сертификация на соответствие алюминиевых компаний требованиям этих стандартов начнется в 2018 году.
Членами ASI являются лидеры мирового алюминиевого рынка – РУСАЛ, Rio Tinto, Alcoa, Norsk Hydro, Arconic, Emirates Global Aluminium. Ассоциированное членство в организации имеют отраслевые объединения США, Канады, ЕС, Австралии, Индии, стран Персидского залива. Алюминиевая ассоциация займется продвижением принципов и критериев ASI среди российских компаний – производителей и переработчиков алюминия. «Присоединение Алюминиевой ассоциации к ASI свидетельствует об ответственном отношении к международным правилам в области устойчивого развития, сохранения климата, социальной ответственности и экологии», – заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.
Василий Столбунов
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