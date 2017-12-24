Военно-морская база РФ в Сирии будет создана уже через год

14:40 Источник: НГ-Online

Сегодня Госдума РФ ратифицировала соглашение с Сирией «О расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики».

Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. «Соглашение позволяет на безвозмездной основе расширить территорию пункта материально-технического обеспечения до 24 гектаров», – сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков, представляя законопроект в Госдуме. Соглашение также закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте ВМФ до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками (см. "НГ"). Личный состав ПМТО, а также подрядчики могут беспрепятственно пересекать границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами.

Как заявил сегодня сенатор Франц Клинцевич, уже через год ПМТО станет полноценной военно-морской базой. По словам другого сенаторы – бывшего командующего Воздушно-космическими силами РФ Виктора Бондарева, база в Тартусе усилит позиции России в Средиземноморье. «Мы позволим обеспечить безопасность в регионе, стратегическое сдерживание, что отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока, и одновременно усилить позиции России в районе Средиземного моря, – заявил генерал. – Российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить в порты и воды Сирии».

А.Р.



