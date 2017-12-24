Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка
15:12 21.12.2017 Источник: Газета.Ru
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка.
Для выплат на первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 млрд руб., в 2019 году — 55,1 млрд руб. Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка будут осуществляться из средств материнского капитала. При этом потребуется выделение из федерального бюджета трансферта Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.
По словам вице-премьера Ольги Голодец, 339 тыс. семей получат выплаты на рождение первого ребенка в 2018 году. "Газета.Ru"
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