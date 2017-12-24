Путин: Дело Серебренникова - "расследование, а не преследование"
15:32 21.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает дело режиссера Кирилла Серебренникова "расследованием, а не преследованием".
"Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его бы спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра, а это произошло", - заявил глава государства на заседании Совета по культуре и искусству. Он призвал деятелей культуры, выступающих в защиту Серебренникова, "повнимательнее к этому относиться". Но признал: "Вещь очень чувствительная".
Также сегодня Владимир Путин предложил внести поправки в закон о контрактной системе с учетом интересов творческих коллективов, участвующих в государственных контрактах.
"Работа над новым законом о культуре, конечно, займет определенное время, поэтому прошу уже сейчас решить наиболее острые, чувствительные для творческих коллективов и творческих деятелей вопросы, а именно внести ряд поправок в закон о контрактной системе. Очевидно, что он далеко не всегда учитывает специфику сферы культуры, ставит работающих здесь людей порой в двусмысленное положение", - заявил он на заседании Совета при президенте по культуре и искусству.
Путин добавил, что в корректировке этого закона, "установке понятных, логичных и прозрачных правил финансово- хозяйственной деятельности творческих организаций, заинтересованы, безусловно, все - и представители культурного сообщества, и государство".
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