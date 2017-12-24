Сбербанк помог приобрести квартиру 200-тысячному военнослужащему-участнику Росвоенипотеки

15:45

Глава Федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Андрей Семенюк и капитан Кирилл Егоров подписали необходимые для заключения сделки документы. Фото пресс-службы Сбербанка

Сбербанк в рамках целевого жилищного займа Росвоенипотеки предоставил военную ипотеку уже 200-тысячному военнослужащему. Очередным клиентом стал капитан Кирилл Егоров, который несет службу в Москве. Он выбрал квартиру в Санкт-Петербурге и отправил заявку на кредит удаленно через портал «ДомКлик», а в Северную столицу приехал, чтобы в торжественной обстановке подписать необходимые документы. «Мы знаем, как важно для военного человека иметь возможность купить жилье не только по месту несения службы, но и там, где он хотел бы жить, например, после выхода на пенсию. И насколько актуально для военнослужащих делать это удаленно, – заявил зампредседателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Тихомиров. – Сегодня сервис Сбербанка «ДомКлик» позволяет решить все вопросы по ипотечному кредиту – от заявки до итогового пакета документов». «В 2017 году Сбербанк дважды снижал ставки по продукту в общей сложности на 1,85 процентных пунктов, был снижен первоначальный взнос с 20% до 15%, также банк запустил продукт в своем веб-сервисе и мобильном приложении «ДомКлик», говорит директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Теперь военнослужащий может онлайн выбрать квартиру, подать заявку и получить ее одобрение. Это особенно важно для тех клиентов Сбербанка, которые проходят службу в отдаленных гарнизонах». В 2017 году 11 тыс. семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка, что в 1,5 раза больше, чем в 2106 году. Объем предоставленных Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20,5 млрд руб. Всего более 40 тыс. военнослужащих приобрели квартиры с использованием военной ипотеки от Сбербанка. Компания предоставляет военную ипотеку для строящегося и готового жилья по ставке 9,5% годовых на срок до 20 лет, максимальная сумма кредита составляет 2,33 млн руб.