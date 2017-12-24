0
0
2624
Новости

Сбербанк помог приобрести квартиру 200-тысячному военнослужащему-участнику Росвоенипотеки

Добавить в избранное

15:45 21.12.2017

20171220_PAV0845.jpg

Глава Федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Андрей Семенюк  и капитан Кирилл Егоров подписали необходимые для заключения сделки документы.  Фото пресс-службы Сбербанка
Сбербанк в рамках целевого жилищного займа Росвоенипотеки предоставил военную ипотеку уже 200-тысячному военнослужащему. Очередным клиентом стал капитан Кирилл Егоров, который несет службу в Москве. Он выбрал квартиру в Санкт-Петербурге и отправил заявку на кредит удаленно через портал «ДомКлик», а в Северную столицу приехал, чтобы в торжественной обстановке подписать необходимые документы. «Мы знаем, как важно для военного человека иметь возможность купить жилье не только по месту несения службы, но и там, где он хотел бы жить, например, после выхода на пенсию. И насколько актуально для военнослужащих делать это удаленно, – заявил зампредседателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Тихомиров. – Сегодня сервис Сбербанка «ДомКлик» позволяет решить все вопросы по ипотечному кредиту – от заявки до итогового пакета документов». «В 2017 году Сбербанк дважды снижал ставки по продукту в общей сложности на 1,85 процентных пунктов, был снижен первоначальный взнос с 20% до 15%, также банк запустил продукт в своем веб-сервисе и мобильном приложении «ДомКлик», говорит директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Теперь военнослужащий может онлайн выбрать квартиру, подать заявку и получить ее одобрение. Это особенно важно для тех клиентов Сбербанка, которые проходят службу в отдаленных гарнизонах». В 2017 году 11 тыс. семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка, что в 1,5 раза больше, чем в 2106 году. Объем предоставленных Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20,5 млрд руб. Всего более 40 тыс. военнослужащих приобрели квартиры с использованием военной ипотеки от Сбербанка. Компания предоставляет военную ипотеку для строящегося и готового жилья по ставке 9,5% годовых на срок до 20 лет, максимальная сумма кредита составляет 2,33 млн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
619
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
637
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
726
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
659
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
1000
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1265
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1043
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
932
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1450
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1555

Возврат к списку