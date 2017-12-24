На Рождество в Израиле ожидается на 20% больше христианских паломников

17:00 Источник: НГ-Online

Фото Дафны Таль

(предоставлено пресс-службой

Министерства туризма Израиля)













Министерство туризма Израиля готовится принять десятки тысяч паломников со всего мира на время Рождественских празднований. В общей сложности в 2016 страну посетили 1 537 000 христиан (не считая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров), из которых 120 000 – с целью паломничества. Согласно прогнозам и общей тенденции роста турпотока в страну, в 2017 году в дни Рождества Христова ожидается на 20% больше паломников, чем годом ранее, сообщили "НГ" в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что в среднем 23% путешественников прибывают в Израиль с целью религиозного туризма по Святым местам. Большинство христиан во время поездок посещают Иерусалим. Самые популярные достопримечательности: Храм Гроба Господня, Еврейский квартал, Стена Плача, Виа Долороса, Масличная гора, Капернаум, Базилика Благовещения и Город Давида.