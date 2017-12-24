На Рождество в Израиле ожидается на 20% больше христианских паломников
17:00 21.12.2017 Источник: НГ-Online
| Фото Дафны Таль
(предоставлено пресс-службой
Министерства туризма Израиля)
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