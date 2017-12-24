Число находящихся под санкциями США россиян достигло почти 200 человек

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Под американскими санкциями после расширения в среду "списка Магнитского" находятся 402 российских юридических лица и почти 200 физических. Об том заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера США распространили действие санкционного законодательного акта еще на нескольких граждан России, включая главу Чеченской Республики [Рамзана Кадырова], тем самым довели число наших соотечественников, оказавшихся под различными объявленными американцами ограничениями, практически до 200 человек", - сказала она. "В таком же положении находятся 402 российских юридических лица", - добавила дипломат.