Путин в целом одобрил идею сбора с проката фильмов

17:40 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин в целом одобрил идею сбора с проката фильмов с целью поддержки отечественного кинематографа. Но подчеркнул, что осуществлять сбор только с иностранных фильмов не позволяют правила ВТО.

«Правила ВТО не разрешают ставить иностранных производителей, которые подчиняются одним и тем же соглашениям, в невыгодное для них положение. Тем не менее идея понятна, я ее в целом разделяю, поддерживаю. Потому что нам нужно создать механизмы поддержки отечественного кино и в прокате надо поработать», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России.

Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил ввести сбор в 3% с каждого проданного билета в российских кинотеатрах. RNS