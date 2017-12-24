Путин в целом одобрил идею сбора с проката фильмов
17:40 21.12.2017 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин в целом одобрил идею сбора с проката фильмов с целью поддержки отечественного кинематографа. Но подчеркнул, что осуществлять сбор только с иностранных фильмов не позволяют правила ВТО.
«Правила ВТО не разрешают ставить иностранных производителей, которые подчиняются одним и тем же соглашениям, в невыгодное для них положение. Тем не менее идея понятна, я ее в целом разделяю, поддерживаю. Потому что нам нужно создать механизмы поддержки отечественного кино и в прокате надо поработать», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России.
Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил ввести сбор в 3% с каждого проданного билета в российских кинотеатрах. RNS
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