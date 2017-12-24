Путин: Завершился период рецессии, это очевидно
18:47 21.12.2017 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России преодолела спад. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Завершился период рецессии, это очевидно. ВВП в январе-ноябре вырос на 1,4%», — сказал Путин на встрече с российским бизнесом.
Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что рост экономики России в 2018 году составит 1,5-2%.
Он также подчеркнул, что не меняет свой прогноз по росту российской экономики на текущий год в 1,8%.
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