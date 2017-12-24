Путин: Завершился период рецессии, это очевидно

18:47 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России преодолела спад. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Завершился период рецессии, это очевидно. ВВП в январе-ноябре вырос на 1,4%», — сказал Путин на встрече с российским бизнесом.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что рост экономики России в 2018 году составит 1,5-2%.

Он также подчеркнул, что не меняет свой прогноз по росту российской экономики на текущий год в 1,8%.