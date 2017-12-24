Россия даст Турции кредит, чтобы помочь оплатить комплексы С-400
19:15 21.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть контракта с Турцией на поставку С-400 будет оплачена предоставленным Россией кредитом, поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом в четверг сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.
"Все вопросы решены, буквально заходя в зал, я с коллегами этот вопрос обсуждал. Буквально на днях контракт вступает в фазу реализации. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет кредита, предоставляемого российской стороной. Поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Кожин в ходе торжественной церемонии вручения ежегодной премии в области ВТС "Золотая идея".
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