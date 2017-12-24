0
0
2015
Новости

Глава компании Bosco отказался от приглашения МОК посетить Олимпиаду-2018 из-за ситуации со сборной РФ

Добавить в избранное

07:00 22.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель компании Bosco, которая является официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета (МОК), Михаил Куснирович заявил, что не принял приглашение МОК посетить Олимпийские игры - 2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за отстранения сборной России от участия в соревнованиях под своим флагом. Об этом Куснирович сообщил в интервью RT в четверг.

"Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет", - сказал руководитель Bosco.

В среду стало известно о том, что Bosco попросит МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Данное решение продиктовано приостановлением членства ОКР в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
603
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
630
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
719
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
648
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
996
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1256
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1032
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
928
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1440
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1548

Возврат к списку