Глава компании Bosco отказался от приглашения МОК посетить Олимпиаду-2018 из-за ситуации со сборной РФ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель компании Bosco, которая является официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета (МОК),заявил, что не принял приглашение МОК посетить Олимпийские игры - 2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за отстранения сборной России от участия в соревнованиях под своим флагом. Об этом Куснирович сообщил в интервью RT в четверг.

"Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет", - сказал руководитель Bosco.

В среду стало известно о том, что Bosco попросит МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Данное решение продиктовано приостановлением членства ОКР в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.