Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны и посетит академию РВСН

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФпримет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Перед заседанием коллегии Путин посетит Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации, - сообщили в Кремле. - Глава государства ознакомится с комплексным планом развития академии как единого научно- образовательного центра РВСН".

"Также президент встретится с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - сообщили в Кремле.

Темы коллегий

Президент России, который является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами страны, традиционно участвует в итоговых коллегиях оборонного ведомства. Как правило, на таких мероприятиях он подводит итоги работы в сфере обороны, обеспечения безопасности страны, боевой подготовки, оснащения вооружением и военной техникой, социального обеспечения военнослужащих, а также ставит задачи на предстоящий год.

В 2016 году такое мероприятие прошло 22 декабря, тогда обсуждались темы, которые актуальны для российской армии и сегодня: операция в Сирии, отношения с НАТО, а также обновление вооружения и военной техники в войсках. Выступая перед участниками заседания, Путин выразил уверенность, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава государства предупредил, что расслабляться и терять бдительность военным нельзя.

"Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - заявил глава государства. "Любого!" - повторил он, сделав акцент на этом слове. Однако Путин предупредил: "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться". "С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем [этого] заметить", - призвал к бдительности президент.

Академия РВСН

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого ведет свою историю с офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого 25 ноября (7 декабря) 1820 года в Санкт-Петербурге. Она является одним из старейших учебных заведений и считается одной из основоположниц высшего военного и технического образования в России. Проводимые в академии научные исследования позволяют на практике осуществлять научное обоснование основных направлений развития Ракетных войск стратегического назначения, формирование и реализацию требований к перспективным образцам вооружения, решать иные научно-практические задачи в интересах РВСН, а также других видов и родов войск Вооруженных Сил РФ. Академия готовит офицеров командного и инженерного профилей, способных работать на сложной, современной технике, готовых применить ее в любых условиях обстановки.