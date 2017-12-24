Суд Словакии арестовал поставки газа для Украины за долги "Нафтогаза"
07:36 22.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Суд в Словакии во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «Югаз» (IUGas) 20 декабря арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Как стало известно изданию, окончательное решение по иску итальянской компании «Югаз» Стокгольмский арбитраж вынес еще 19 декабря 2012 года. Истец обратился в арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» с целью взыскания стоимости поставленного газа. К сегодняшнему дню общая сумма иска, включая штрафы и пени, составляет около 21 млн долларов. В то же время, как сообщил «Зеркалу недели» источник в «Нафтогазе», компания сейчас выясняет ситуацию в Словакии, а также устанавливает, кто юридически уполномочен представлять истца, поскольку, как выяснилось, изначальный владелец газа — компания «Италия газ» находится в процессе банкротства.
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