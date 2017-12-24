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Кожин: США готовят новый пакет санкций против российских оборонных предприятий

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07:48 22.12.2017 Источник: Эхо Москвы

США готовят России новогодний подарок – новый пакет санкций против российских оборонных предприятий, — сообщил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. По его словам, санкции будут введены в конце января. Кожин уверен, что санкции - это проявление недобросовестной конкуренции. По утверждению помощника, конкуренты оказывают давление на руководителей стран, которые закупают оружие в России, их, цитирую, «пытаются ломать через колено, но Россия научилась работать в этих условиях». 

Санкции в отношении России не заставят власти поменять свою политику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший вице-премьер правительства России Олег Сысуев. Сысуев добавил, что такого рода санкции могут наоборот, повысить лояльность населения страны к власти.

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