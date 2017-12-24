Кожин: США готовят новый пакет санкций против российских оборонных предприятий
07:48 22.12.2017 Источник: Эхо Москвы
США готовят России новогодний подарок – новый пакет санкций против российских оборонных предприятий, — сообщил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. По его словам, санкции будут введены в конце января. Кожин уверен, что санкции - это проявление недобросовестной конкуренции. По утверждению помощника, конкуренты оказывают давление на руководителей стран, которые закупают оружие в России, их, цитирую, «пытаются ломать через колено, но Россия научилась работать в этих условиях».
Санкции в отношении России не заставят власти поменять свою политику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший вице-премьер правительства России Олег Сысуев. Сысуев добавил, что такого рода санкции могут наоборот, повысить лояльность населения страны к власти.
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать