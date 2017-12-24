На выборах в Каталонии лидируют сепаратисты

08:24 Источник: Русская служба Би-би-си

В парламенте Каталонии большинство мест получат представители сепаратистки настроенных партий. В выборах приняли участие как партии, требующие независимости Каталонии от Испании, так и партии, предпочитающие большую автономию для этой провинции.