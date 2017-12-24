Полиция Лондона взорвала подозрительный автомобиль возле королевского дворца
09:32 22.12.2017 Источник: Lenta.ru
Правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной полиции.
Для нейтрализации вероятной угрозы было принято решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.
Одновременно с этим подозрительный пакет был найден в здании Королевской оперы Ковент-Гарден, из-за чего была проведена эвакуация. Специалисты не обнаружили в свертке взрывчатых веществ.
18 октября глава контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством терактов и попыток их совершения на территории королевства. Lenta.Ru
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