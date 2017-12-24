Зюганов предложил выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина

10:00 Источник: Эхо Москвы

Геннадий Зюганов предложил выдвинуть кандидатом в президенты директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Как сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы, член Президиума ЦК Компартии Валерий Рашкин, пока прошел первый этап обсуждения. Сегодня руководство коммунистов планирует вернуться к этому вопросу. В субботу съезд партии должен назвать фамилию кандидата. Вопрос участия самого Зюганова окончательно решится на пленуме КПРФ в конце недели, добавил Рашкин.