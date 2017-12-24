КНДР повлияла на бюджет Японии

10:20 Источник: РБК

Правительство премьера Синдзо Абэ одобрило бюджет страны на 2018 год, сообщает Japan Times. Расходы на оборону в нем достигли рекордного уровня и составили порядка 5,19 трлн иен ($45,7 млрд).

Общий объем бюджета составил 97,7 трлн иен (около $861 млрд) Как отмечает издание, рекордные размеры бюджета связаны как с растущими социальными расходами, так и с угрозой со стороны КНДР. Так, значительная доля средств будет потрачена на закупку комплексов ПРО для защиты от северокорейских ракет. Так, $730 млн будет направлено на подготовку к установке в стране комплексов Aegis Ashore. Эти комплексы ПРО наземного базирования Япония намерена приобрести в США. Они дополнят комплексы Aegis, установленные на военных кораблях страны. РБК