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КНДР повлияла на бюджет Японии

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10:20 22.12.2017 Источник: РБК

Правительство премьера Синдзо Абэ одобрило бюджет страны на 2018 год, сообщает Japan Times. Расходы на оборону в нем достигли рекордного уровня и составили порядка 5,19 трлн иен ($45,7 млрд).

Общий объем бюджета составил 97,7 трлн иен (около $861 млрд) Как отмечает издание, рекордные размеры бюджета связаны как с растущими социальными расходами, так и с угрозой со стороны КНДР. Так, значительная доля средств будет потрачена на закупку комплексов ПРО для защиты от северокорейских ракет. Так, $730 млн будет направлено на подготовку к установке в стране комплексов Aegis Ashore. Эти комплексы ПРО наземного базирования Япония намерена приобрести в США. Они дополнят комплексы Aegis, установленные на военных кораблях страны.  РБК

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