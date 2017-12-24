Саакашвили заявил, что нидерландская виза ему не нужна
11:00 22.12.2017 Источник: РБК
Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна нидерландская виза. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала News One.
«Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока [нахожусь] на Украине, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну», — сказал политик. «У меня есть предложение о гражданстве, не визе, а гражданстве, от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков», — подчеркнул он.
Саакашвили отметил, что у него есть автоматическое право на голландское гражданство, поскольку его семья из Нидерландов.
О том, что Михаил Саакашвили получил визу в Королевство Нидерландов 21 декабря сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство безопасности и юстиции страны. В ведомстве, как пишет издание, заявили, что политик получил визу в посольстве Нидерландов в Киеве. В качестве цели поездки он указал воссоединение с семьей, отмечала газета. Жена Саакашвили является поданной королевства, у супругов двое детей. РБК
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать