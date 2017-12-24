Саакашвили заявил, что нидерландская виза ему не нужна

11:00 Источник: РБК

Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна нидерландская виза. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала News One.

«Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока [нахожусь] на Украине, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну», — сказал политик. «У меня есть предложение о гражданстве, не визе, а гражданстве, от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков», — подчеркнул он.

Саакашвили отметил, что у него есть автоматическое право на голландское гражданство, поскольку его семья из Нидерландов.

О том, что Михаил Саакашвили получил визу в Королевство Нидерландов 21 декабря сообщила газета De Telegraaf​ со ссылкой на Министерство безопасности и юстиции страны. В ведомстве, как пишет издание, заявили, что политик получил визу в посольстве Нидерландов в Киеве. В качестве цели поездки он указал воссоединение с семьей, отмечала газета. Жена Саакашвили является поданной королевства, у супругов двое детей. РБК