Непопулярные сайты министерств и ведомств могут закрыть
11:32 22.12.2017 Источник: РБК
Новая концепция развития сайтов госорганов предусматривает закрытие непопулярных ведомственных порталов и перевод сервисов на единый ресурс gov.ru. Из более 7000 государственных сайтов 80% — это ресурсы с низкой посещаемостью.
Разработать концепцию в июне 2017 года поручил глава правительства Дмитрий Медведев. В сопроводительных материалах к концепции, которую разрабатывали Минкомсвязи и эксперты на площадке «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова, отмечается, что в России существует более 7 тыс. сайтов и порталов органов власти. При этом 71% граждан затрудняются ответить, на какой госсайт они обратятся за решением своих задач. РБК
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