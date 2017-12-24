Непопулярные сайты министерств и ведомств могут закрыть

11:32 Источник: РБК

Новая концепция развития сайтов госорганов предусматривает закрытие непопулярных ведомственных порталов и перевод сервисов на единый ресурс gov.ru. Из более 7000 государственных сайтов 80% — это ресурсы с низкой посещаемостью.

Разработать концепцию в июне 2017 года поручил глава правительства Дмитрий Медведев. В сопроводительных материалах к концепции, которую разрабатывали Минкомсвязи и эксперты на площадке «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова, отмечается, что в России существует более 7 тыс. сайтов и порталов органов власти. При этом 71% граждан затрудняются ответить, на какой госсайт они обратятся за решением своих задач. РБК



