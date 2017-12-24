0
0
1723
Новости

На Украине выступили против бойкота ЧМ-2018 на телевидении

Добавить в избранное

12:05 22.12.2017 Источник: Lenta.ru

Украинцы имеют право посмотреть чемпионат мира по футболу-2018 по телевизору. Такое мнение высказал президент харьковского «Металлиста-1925» Сергей Стороженко. Его слова приводит Footboom.com.

«Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища — неправильно. При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал Стороженко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
603
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
630
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
719
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
648
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
996
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1256
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1032
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
928
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1440
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1548

Возврат к списку