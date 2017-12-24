На Украине выступили против бойкота ЧМ-2018 на телевидении
12:05 22.12.2017 Источник: Lenta.ru
Украинцы имеют право посмотреть чемпионат мира по футболу-2018 по телевизору. Такое мнение высказал президент харьковского «Металлиста-1925» Сергей Стороженко. Его слова приводит Footboom.com.
«Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища — неправильно. При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал Стороженко.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Lenta.Ru
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