На Украине выступили против бойкота ЧМ-2018 на телевидении

12:05 Источник: Lenta.ru

Украинцы имеют право посмотреть чемпионат мира по футболу-2018 по телевизору. Такое мнение высказал президент харьковского «Металлиста-1925» Сергей Стороженко. Его слова приводит Footboom.com.

«Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища — неправильно. При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал Стороженко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Lenta.Ru