В Минобороны сообщили о росте спроса на российское оружие после операции в Сирии

12:20 Источник: Газета.Ru

После военной операции в Сирии спрос на российское вооружение «заметно подрос», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает «Красная звезда».

«Российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед», — сказал Фомин. Он также подчеркнул, что на данный момент только Россия и США могут поставлять всю линейку вооружений. Газета.Ru