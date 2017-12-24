Борис Джонсон: Лондон готов сотрудничать с Россией не только по сложным вопросам
12:32 22.12.2017 Источник: Известия
Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон готов сотрудничать с Россией не только по сложным вопросам, но и по вопросам культуры.
На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Джонсон обратил внимание на то, что ему хотелось бы видеть больше прогресса в отношениях с РФ. «Мне очень приятно было узнать, что в Москве в метро курсирует поезд, посвященный Шекспиру», — подчеркнул глава Форин-офиса.
Кроме того, Джонсон отметил, что Москва и Лондон должны работать вместе в вопросах мира и безопасности во всем мире, в том числе — по вопросам КНДР и Сирии. Известия
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