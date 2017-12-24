Власти ЛНР готовы начать мобилизацию населения в случае наступления ВСУ

13:05 Источник: РОСБАЛТ

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы в случае активных наступательных действий со стороны украинских военных начать мобилизацию населения. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил исполняющий обязанности главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

По его словам, в республике «постоянно проводится работа военкоматов с органами власти, подготовка мобилизационного резерва». Однако, подчеркнул Филиппоненко, в настоящее время необходимости начинать мобилизацию нет.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине констатировал резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Росбалт