Глава МИД Великобритании заявил, что его нужно считать "убежденным русофилом"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал себя "убежденным русофилом". Такое заявление он сделал в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Позвольте мне заявить, что я русофил, - сказал он. - Причем русофил убежденный".