Пучдемон потребовал вывести подразделения испанской полиции из Каталонии
14:36 22.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен отдать приказ о выведении из Каталонии подразделений испанской Национальной полиции, которые были введены на территорию автономии после референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным. Об этом заявил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон на пресс- конференции в Брюсселе, трансляцию которой ведет каталонский телеканал ТВ-3.
"Рахой должен будет вывести тысячи полицейских, присланных в Каталонию", - сказал политик, комментируя итоги состоявшихся в четверг выборов в каталонский парламент, по итогам которых его блок "Вместе за Каталонию" добился права вновь образовать правящее большинство вместе с другими партиями, поддерживающими независимость Каталонии.
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать