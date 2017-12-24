Пучдемон потребовал вывести подразделения испанской полиции из Каталонии

14:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен отдать приказ о выведении из Каталонии подразделений испанской Национальной полиции, которые были введены на территорию автономии после референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным. Об этом заявил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон на пресс- конференции в Брюсселе, трансляцию которой ведет каталонский телеканал ТВ-3.

"Рахой должен будет вывести тысячи полицейских, присланных в Каталонию", - сказал политик, комментируя итоги состоявшихся в четверг выборов в каталонский парламент, по итогам которых его блок "Вместе за Каталонию" добился права вновь образовать правящее большинство вместе с другими партиями, поддерживающими независимость Каталонии.