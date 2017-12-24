Путин: США ведут дело к ликвидации Договора о РСМД и нарушают его

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что США нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и ведут дело к его ликвидации.

"Применяемые в Соединенных Штатах Америки ракеты-мишени для тестирования систем противоракетной обороны по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Они уже есть и используются. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных Договором о РСМД технологиях", - заявил глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Он уверен: "США, по сути, ведут дело к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "Все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются", - подчеркнул Путин.