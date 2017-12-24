В России появился национальный стандарт на применение алюминиевых сплавов в электропроводке

15:40

Росстандарт приказом от 19 декабря утвердил национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия». Это позволит уже в ближайшее время внести изменения в Свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и расширить применение кабелей с жилами из алюминиевого сплава в электроустановках зданий и сооружений. Об этом сообщает Алюминиевая ассоциация.

Новый ГОСТ разработан ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Алюминиевой ассоциацией. За его основу взяты ранее утвержденные ООО «РУСАЛ ИТЦ» технические условия. Технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий» в установленном законом порядке провел экспертизу документа и выдал положительное заключение. В Росстандарт было направленно мотивированное предложение об утверждении документа в качестве национального стандарта РФ.

Стандарт распространяется на катанку из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030, изготовленную способом непрерывного литья и прокатки или совмещенным способом непрерывного литья и прокатки-прессования, предназначенную для изготовления проволоки электротехнического назначения. В документ включены требования к диаметру катанки, ее химическому составу, временному и удельному электрическому сопротивлению, относительному удлинению после разрыва.

«Утверждение стандарта является логическим продолжением недавно снятого (см. "НГ") запрета на использование алюминиевого сплава в качестве жилы кабельных изделий в электропроводке жилых зданий – подписание данного документа открывает новые горизонты применения алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 для производства электропроводки. Уверен, что эти сплавы положительно зарекомендуют себя и будут востребованы рынком», – заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

Василий Столбунов



