За чертой бедности живут 20,3 млн россиян

16:32 Источник: RNS

За чертой бедности живут 20,3 млн россиян. Об этом в ходе выступления на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния» на XVI съезде «Единой России» заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% – это достаточно высокий показатель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – это 20,3 млн человек»», — приводит слова Голиковой пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что бедность является одной из самых «кричащих проблем» современной экономики страны. RNS



