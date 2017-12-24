За чертой бедности живут 20,3 млн россиян
16:32 22.12.2017 Источник: RNS
За чертой бедности живут 20,3 млн россиян. Об этом в ходе выступления на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния» на XVI съезде «Единой России» заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
«Мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% – это достаточно высокий показатель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – это 20,3 млн человек»», — приводит слова Голиковой пресс-служба ведомства.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что бедность является одной из самых «кричащих проблем» современной экономики страны. RNS
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