0
0
2559
Новости

За чертой бедности живут 20,3 млн россиян

Добавить в избранное

16:32 22.12.2017 Источник: RNS

За чертой бедности живут 20,3 млн россиян. Об этом в ходе выступления на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния» на XVI съезде «Единой России» заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% – это достаточно высокий показатель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – это 20,3 млн человек»», — приводит слова Голиковой пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что бедность является одной из самых «кричащих проблем» современной экономики страны.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
603
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
630
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
719
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
648
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
996
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1256
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1032
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
928
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1440
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1548

Возврат к списку