Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит 46 млрд долларов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит 46 млрд долларов. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

"2,8% от ВВП или 46 млрд долларов", - сказал министр.