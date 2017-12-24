Джонсон надеется, что Россия и Великобритания вместе сыграют в финале ЧМ-2018

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные России и Великобритании. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед студентами Российского экономического университета им. Плеханова.

Джонсон признался, что с нетерпением ждет чемпионата мира и выразил уверенность, что он пройдет отлично. "Надеюсь, что наши команды вместе сыграют в финале ЧМ-2018", - сказал глава британского МИД.

Он добавил, что знает, что его российский коллега Сергей Лавров большой поклонник футбола. "Я знаю, что Лавров фанат московского "Спартака", - отметил он и несколько раз прокричал "Спартак".