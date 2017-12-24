В Испании поезд въехал в тупиковый упор, десятки пострадавших

19:11 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 человек пострадали в пятницу в Испании после того, как пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции. Об этом сообщила газета "А-бэ-сэ".

По ее информации, инцидент произошел в районе 15:40 по местному времени (17:40 мск) в населенном пункте Алькала-де- Энарес. На месте работают медики. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате проблем с системой торможения поезда.