В Испании поезд въехал в тупиковый упор, десятки пострадавших
19:11 22.12.2017 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 40 человек пострадали в пятницу в Испании после того, как пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции. Об этом сообщила газета "А-бэ-сэ".
По ее информации, инцидент произошел в районе 15:40 по местному времени (17:40 мск) в населенном пункте Алькала-де- Энарес. На месте работают медики. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате проблем с системой торможения поезда.
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать