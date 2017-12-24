В Украине отменили список запрещенных для женщин профессий
19:40 22.12.2017 Регион: СНГ Источник: РОСБАЛТ
Минздрав Украины отменил список профессий, запрещенных для женщин. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на на сайт министерства.
«Напомню, что приказ № 256 определял перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин. Фактически он забирал у них свободу выбора и ставил их в неравное положение по отношению к мужчинам», — написала в своем Facebook депутат Верховной рады Ирина Суслова.
В отмененном списке были такие профессии, как машинист метро, моторист на корабле, водитель автобуса дальнего следования и другие.
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