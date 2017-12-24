0
0
1897
Новости

В Украине отменили список запрещенных для женщин профессий

Добавить в избранное

19:40 22.12.2017 Регион: СНГ Источник: РОСБАЛТ

Минздрав Украины отменил список профессий, запрещенных для женщин. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на на сайт министерства.

«Напомню, что приказ № 256 определял перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин. Фактически он забирал у них свободу выбора и ставил их в неравное положение по отношению к мужчинам», — написала в своем Facebook депутат Верховной рады Ирина Суслова.

В отмененном списке были такие профессии, как машинист метро, моторист на корабле, водитель автобуса дальнего следования и другие.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
603
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
630
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
719
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
648
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
996
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1256
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1032
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
928
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1440
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1548

Возврат к списку