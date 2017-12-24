Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены на продукты сильно растут

08:40

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» объяснила, почему жителям страны кажется, что цены на продукты сильно растут. По ее мнению, это ощущение у россиян вызвано высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад», — подчеркнула глава ЦБ.

Также она заявила, что цены на товары ежедневных покупок, прежде всего, на плодовоовощную продукцию в течение года сильно колеблются, а жители России замечают рост цен лучше, чем их снижение.

По прогнозам аналитиков Центробанка к концу этого года инфляция составит 2,4-2,6%, а в следующем году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%. ТК Звезда