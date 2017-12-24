Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены на продукты сильно растут
08:40 23.12.2017
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» объяснила, почему жителям страны кажется, что цены на продукты сильно растут. По ее мнению, это ощущение у россиян вызвано высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию.
«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад», — подчеркнула глава ЦБ.
Также она заявила, что цены на товары ежедневных покупок, прежде всего, на плодовоовощную продукцию в течение года сильно колеблются, а жители России замечают рост цен лучше, чем их снижение.
По прогнозам аналитиков Центробанка к концу этого года инфляция составит 2,4-2,6%, а в следующем году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%. ТК Звезда
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комментарии(2)
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Амик 09:44 23.12.2017
Россиянин, тебе просто кажется что ты не кушаешь мясо каждый день, а только раз в неделю!!!! Ты просто помнишь что так кушал. А забудь и все станет хорошо - привыкнешь!
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яргенс прагматик 10:37 23.12.2017
Как они далеки от народа !(классик марксизма - ленинизма)
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