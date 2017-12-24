Император Акихито заявил о готовности начать постепенную передачу трона

09:00 Источник: Газета.Ru

Император Японии Акихито в день своего 84-летия заявил о готовности начать подготовку к передаче трона, передает телекомпания NHK. Император в своей речи отметил, что в оставшееся время будет исполнять обязанности «символа нации», а также начнет заниматься подготовкой к передаче трона. Также сообщается, что около 46 тысяч человек пришли к императорскому дворцу в Токио поздравить Акихито.

Ранее сообщалось, что император Японии Акихито отречется от престола в пользу наследника 30 апреля 2019 года. Газета.Ru