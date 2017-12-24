Армия получит гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие в рамках новой ГПВ
09:30 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2027 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.
"В войска поступят новые гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковое оружие в перспективе позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу. <...> Ещё один приоритет новой госпрограммы - высокоточное оружие, которое принципиально меняет характер войны", - заявил сенатор.
По его словам, очень важным моментом в применении гиперзвукового неядерного оружия является то, что "ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, но в то же время не пострадает ни одна третья сторона, не являющаяся участницей конфликта".
"Благодаря высокоточному оружию можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с потенциальным противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами", - добавил Бондарев.
Он подчеркнул, что высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снарядов, позволяя экономить на их количестве. "И главное - позволяет сохранять жизни солдат", - отметил сенатор.
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