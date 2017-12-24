В соцсети запустили фейковую новость об убийстве Навального

10:00 Источник: Эхо Москвы

Неизвестные от имени издания «Медуза» распространили в соцсети «Вконтакте» фейковую новость об Алексее Навальном. Сообщения о том, что политика якобы убили, появились, накануне вечером в том числе, в некоторых официальных сообществах соцсети. В тексте была размещена ссылка на фальшивый аккаунт издания «Медуза». В соцсети «Вконтакте» заявили, что нашли уязвимость и смогли её оперативно устранить. Что касается Алексея Навального, он отреагировал на ситуацию с юмором. На своей странице в «Твиттере» политик написал «вроде живой», а также добавил, что сидит дома и ест пельмени. Эхо Москвы