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В соцсети запустили фейковую новость об убийстве Навального

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10:00 23.12.2017 Источник: Эхо Москвы

Неизвестные от имени издания «Медуза» распространили в соцсети «Вконтакте» фейковую новость об Алексее Навальном. Сообщения о том, что политика якобы убили, появились, накануне вечером в том числе, в некоторых официальных сообществах соцсети. В тексте была размещена ссылка на фальшивый аккаунт издания «Медуза». В соцсети «Вконтакте» заявили, что нашли уязвимость и смогли её оперативно устранить. Что касается Алексея Навального, он отреагировал на ситуацию с юмором. На своей странице в «Твиттере» политик написал «вроде живой», а также добавил, что сидит дома и ест пельмени.  Эхо Москвы

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