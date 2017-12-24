Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля
11:00 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади", - говорится в сообщении. На сайте также размещена фотография президента РФ на льду в красно- белой форме.
Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один, создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. В правление лиги вошли отечественные звезды хоккея, ставшие кураторами проекта в регионах. Действующим победителем первенства является команда из Екатеринбурга "Авто".
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комментарии(1)
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Александр 12:51 23.12.2017
Лучше бы он сыграл в ящик...
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