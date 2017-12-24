Трамп приостановил беспошлинный режим в отношении ряда украинских товаров
11:30 23.12.2017 Источник: РБК
Американский президент Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине. Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.
Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).
«После рассмотрения критериев <...> о том, в какой мере назначенная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима», — сказано в обращении президента.
По мнению Трампа, Киев проводит «недостаточную» защиту прав интеллектуальной собственности. РБК
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