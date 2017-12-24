Трамп приостановил беспошлинный режим в отношении ряда украинских товаров

11:30 Источник: РБК

Американский президент Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине. Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).

«После рассмотрения критериев <...> о том, в какой мере назначенная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима», — сказано в обращении президента.

По мнению Трампа, Киев проводит «недостаточную» защиту прав интеллектуальной собственности. РБК