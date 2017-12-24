В США задержан бывший морпех, планировавший теракт на Рождество в Сан-Франциско
12:00 23.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Задержанный в США бывший морпех планировал теракт в Сан-Франциско. Эверитт Аарон Джеймсон — сторонник запрещённой в РФ экстремистской группировки «Исламское государство».
Злоумышленник собирался на Рождество устроить теракт на пирсе в северной части Сан-Франциско. В этом квартале, популярном у туристов, много магазинов и различных увеселительных заведений.
Джеймсон намеревался въехать туда на автомобиле, открыть стрельбу и привести в действие взрывные устройства. При этом он не планировал пытаться скрыться, так как был готов погибнуть. Об этом говорится в обвинительном заявлении, поступившем в суд Восточного округа штата Калифорния.
Джеймсона задержали в его доме в городе Модесто (это штат Калифорния), там сотрудники ФБР обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехнику. Говорит Москва
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