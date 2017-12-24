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Более 70 пожарных тушат пожар на территории Лондонского зоопарка

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12:30 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70 пожарных задействованы в тушении огня на территории Лондонского зоопарка. Об этом в субботу сообщил телеканал "Скай ньюс".

Как информировали в пожарной службе Лондона, в борьбе с пожаром, охватившим "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника экстренной службы.

Известно, что в охваченных огнем помещениях находились животные. "Примерно часть кафе и магазина сейчас охвачена огнем. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из животных", - отметили в пожарной службе.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.

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