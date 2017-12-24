Собчак заявила, что идет на выборы ради возвращения россиянам правды и свободы

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеведущая Ксения Собчак, которую в субботу съезд партии "Гражданская инициатива" планирует выдвинуть кандидатом в президенты РФ, заявила, что хочет участвовать в выборах, чтобы изменить политическую жизнь в стране, вернув в нее правду и свободу.

"Мы должны изменить нашу политическую жизнь, сделать ее другой, на самом деле - сделать ее просто нормальной <...> Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода - вот две вещи, ради которых я иду в политику", - сказала она на съезде "Гражданской инициативы".

Собчак призналась, что сегодня один из самых важных дней в ее жизни. По словам телеведущей, над принятием решения об участии в выборах президента она размышляла несколько месяцев. "Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны", - отметила она.

Выборы президента пройдут 18 марта.