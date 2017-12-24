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Новости

Путин призвал ЕР с уважением относиться к "дееспособной оппозиции"

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15:00 23.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин призвал ЕР с уважением относиться к «дееспособной и ответственной оппозиции». С таким заявлением президент России выступил на съезде правящей партии.

«Нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции; поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений и подходов к решению задач развития; с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции», — сказал Владимир Путин.

Он призвал также честно обозначить проблемы, стоящие перед страной, и настойчиво их решать, устраняя всё, что мешает развитию России. «Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел», — заявил глава государства. Говорит Москва

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комментарии(1)

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Владислав Безруков 18:21 23.12.2017

Кого уважать? Миронова с Зюгановым? Даже несмешно. Но, думаю, именно их он и имел ввиду. Сначала зачистил всех дествительных оппозиционеров, а теперь прндлагает "уважать".

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