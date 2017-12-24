Съезд "Единой России" поддержал участие Путина в выборах президента РФ
15:33 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Съезд "Единой России" в субботу поддержал участие президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года.
"Поддержать выдвижение президента РФ Путина Владимира Владимировича кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года", - говорится в решении съезда
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