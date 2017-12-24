Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, с октября 2017 года исполнявший обязанности секретаря Генсовета "Единой России", избран на этот пост.

Избрание секретаря одного из руководящих органов партии произошло на заседании Генсовета в рамках 17-го съезда единороссов в субботу. Согласно уставу партии, выборы проходили на альтернативной основе. За кандидатуру Турчака проголосовал 131 член Генсовета, другой кандидат - глава Межрегионального координационного совета партии по Уральскому федеральному округу, депутат Госдумы Иван Квитка - получил семь голосов.