"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
18:00 23.12.2017 Источник: Российская газета
Партия "Гражданская инициатива" на своем съезде в субботу выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую Ксению Собчак. Ранее беспартийная Собчак вступила в ряды этой партии и вошла в состав политсовета. Для официальной регистрации в качестве кандидата ее предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. "РГ"
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