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Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов

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19:00 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает справедливым, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не встречались и не обсуждали это с глазу на глаз. Мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада", - сказал Джонсон.

"У России свой взгляд на его положение. Я не думаю, что это безусловная поддержка, но все-таки Россия сохранила его у власти. Хорошо, это довольно справедливо. Пусть будет так - это ваш выбор", - сказал он.

Джонсон пояснил, что по-прежнему считает отставку Асада наиболее приемлемым решением, но призвал обратить внимание на положение сирийского народа. "Я думаю, что с его отставкой было бы лучше, но он там. И вот в чем вопрос: как нам добиться улучшения жизни сирийского народа?", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

В конце ноября в Эр-Рияде прошла объединительная конференция оппозиции, на которой удалось добиться создания новой переговорной делегации с участием Высшего комитета по переговорам ("эр-риядской"), "московской" и "каирской" платформ, представителей вооруженных групп и независимых делегатов. По итогам конференции было принято коммюнике, согласно которому президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост до начала переходного периода. Делегация правительства Сирии считает требование отставки Асада предварительным условием, препятствующим началу переговоров.

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