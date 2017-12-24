Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.

19:30 Источник: Эхо Москвы

Установка 16 скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 миллионов рублей. Об этом рассказал ключевой меценат проекта, председатель совета директоров Московского комбината строительных материалов Андрей Чижик. По его задумке, возведение 16 скульптур должны профинансировать 16 благотворителей. Если желающих окажется меньше, Чижик готов взять расходы на себя. Первые композиции уже установлены. Над проектом работает скульптор Салават Щербаков. Эхо Москвы